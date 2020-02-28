В петербургской квартире взорвался порох

Взрыв самодельного взрывного устройства произошёл в одной из квартир в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщили СМИ со ссылкой на МЧС. Инцидент произошёл утром 28 февраля.

По информации издания «Фонтанка», позднее выяснилось, что взрыв устроил 39-летний пьяный мужчина, который находился в квартире вместе с отцом – тот спал. Судя по всему, оба не пострадали, но «подрывника» пока не удаётся допросить, поскольку он в невменяемом состоянии. В материале говорится, что он зачем-то поджёг порох.

Взрыв был достаточно сильным. Внутри квартиры выбило межкомнатные двери и окна.

Как сообщает РИА ФАН, уже опубликовано видео, на котором запечатлён момент взрыва. Запись велась с улицы – видно, как после взрыва пошёл дым.

