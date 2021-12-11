В Петербурге возбуждено уголовное дело после смерти ребенка в стоматологии

Уголовное дело возбуждено после смерти мальчика в частной стоматологии в Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

Дело возбуждено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Несчастный случай произошел 10 декабря в одной из клиник в Приморском районе.

Обстоятельства и причины смерти устанавливаются.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:СмертьСанкт-Петербург
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