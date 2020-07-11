В Петербурге со стрельбой ограбили банк
11 июля 202018:11
В Санкт-Петербурге вооруженный грабитель совершил налет на отделение банка, его добычей стали несколько миллионов рублей.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой информированный источник, грабитель ворвался в отделение банка на проспекте Ветеранов. При этом он сделал несколько выстрелов, после чего похитил 4 миллиона рублей.
По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате нападения нет. Полиция ведет поиск злоумышленника.
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11 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru