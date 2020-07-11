В Петербурге со стрельбой ограбили банк

В Санкт-Петербурге вооруженный грабитель совершил налет на отделение банка, его добычей стали несколько миллионов рублей.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой информированный источник, грабитель ворвался в отделение банка на проспекте Ветеранов. При этом он сделал несколько выстрелов, после чего похитил 4 миллиона рублей.

По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате нападения нет. Полиция ведет поиск злоумышленника.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КриминалОграблениеСанкт-Петербург
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