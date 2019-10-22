В перестрелке под Ростовом погибли пять человек

В Ростовской области в ходе перестрелки погибли пять человек, еще двое получили ранения. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета. По имеющимся к этой минуте данным, участниками конфликта стали несколько жителей хутора в Орловском районе.

Между тем, по данным Telegram-канала Baza, перестрелка произошла между двумя семьями фермеров. Участники конфликта пытались решить земельные вопросы. Как пишут Дни.ру, на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов и следователи.

Кстати, в пресс-службе Главного управления Министерства внутренних дел по региону заявили, что перестрелка в Ростовской области, в результате которой погибли пять человек и двое получили ранения, произошла между жителями хутора в Орловском районе из-за участков для выпаса скота.

СК РФ по Ростовской области возбудило уголовное дело по статье «Убийство», сообщает телеканал «360».

