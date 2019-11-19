В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком. Есть жертвы

В июне прошлого года НСН писала, что в Москве из-за обвала под землю провалилась машина. ЧП случилось на юго-западе столицы. Яма площадью пять квадратных метров и глубиной до полутора метров появилась на Нагорной улице после сильного дождя.

Автомобиль, попавший в земляную ловушку, получил незначительные повреждения. Последствия происшествия устраняют экстренные службы мегаполиса. Это место оцеплено, поскольку есть опасность дальнейшего обвала грунта под другими автомобилями, которые припаркованы в этом районе у жилого дома.

