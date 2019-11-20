В Оренбурге более 6 тысяч человек остались без газоснабжения

Подача газоснабжения прекращена в ряд многоквартирных и частных домов в Оренбурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэнерго.

Отмечается, что в общей сложности без газоснабжения сейчас находятся более 6,7 тысяч жителей города. В настоящее время ведутся работы по устранению нарушений.

Когда подача газа будет восстановлена не сообщается. Устанавливаются причины аварии.

