В Оренбурге более 6 тысяч человек остались без газоснабжения

20 ноября 201921:59

Подача газоснабжения прекращена в ряд многоквартирных и частных домов в Оренбурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэнерго.

Отмечается, что в общей сложности без газоснабжения сейчас находятся более 6,7 тысяч жителей города. В настоящее время ведутся работы по устранению нарушений.

Когда подача газа будет восстановлена не сообщается. Устанавливаются причины аварии.

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ФОТО: pxhere.com
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