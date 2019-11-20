В Оренбурге более 6 тысяч человек остались без газоснабжения
20 ноября 201921:59
Подача газоснабжения прекращена в ряд многоквартирных и частных домов в Оренбурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэнерго.
Отмечается, что в общей сложности без газоснабжения сейчас находятся более 6,7 тысяч жителей города. В настоящее время ведутся работы по устранению нарушений.
Когда подача газа будет восстановлена не сообщается. Устанавливаются причины аварии.
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