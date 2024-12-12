В Новосибирске неизвестный ограбил отделение банка на 9 млн рублей

Неизвестный ограбил отделение банка в Новосибирске, похитив более 9 млн рублей. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Новосибирской области.

«12 декабря около 9.05 в полицию поступило сообщение о разбойном нападении и хищении денежных средств из финансового учреждения, расположенного в Центральном районе», — указали в ведомстве.

Полиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению обстоятельств инцидента и местонахождения грабителя.

Ранее в Челябинске 41-летний мужчина попытался ограбить кулинарию, угрожая продавцу пистолетом, злоумышленника задержали, пишет Ura.ru.

