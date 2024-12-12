В Новосибирске неизвестный ограбил отделение банка на 9 млн рублей
Неизвестный ограбил отделение банка в Новосибирске, похитив более 9 млн рублей. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Новосибирской области.
«12 декабря около 9.05 в полицию поступило сообщение о разбойном нападении и хищении денежных средств из финансового учреждения, расположенного в Центральном районе», — указали в ведомстве.
Полиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению обстоятельств инцидента и местонахождения грабителя.
Ранее в Челябинске 41-летний мужчина попытался ограбить кулинарию, угрожая продавцу пистолетом, злоумышленника задержали, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru