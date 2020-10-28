В НКР рассказали об ударах азербайджанских ВС по Степанакерту и Шуши
Омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян заявил, что 28 октября вооруженные силы Азербайджана нанесли более 15 ударов по Степанакерту и Шуши, сообщает Инфоцентр НКР.
По словам Бегларяна, азербайджанские военные использовали РСЗО «Смерч» и преднамеренно целились в здание центра матери и ребенка Степанакерта, жилые дома и объекты общественного значения.
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили, что в результате ударов в Шуши погиб один мирный житель, ещё двое получили ранения. Информация о пострадавших в Степанакерте уточняется.
Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения. Несмотря на три соглашения о перемирии, Баку и Ереван продолжают обвинять друг друга в нарушении режима прекращения огня.
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