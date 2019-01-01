В Мьянме рухнул пассажирский самолет

Самолет авиакомпании Biman Bangladesh Airlines рухнул в международном аэропорту Мьянмы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на местные СМИ. В настоящий момент данных о пострадавших и погибших нет. Также пока не известны и другие подробности ЧП. Сообщается лишь о том, что на борту находились 33 человека.

Из публикаций, которые появляются в социальных сетях, следует, что самолет выкатился за пределы взлетной полосы. На корпусе воздушного судна образовалась огромная трещина.

В настоящий момент аэропорт закрыт: он не принимает и не отправляет рейсы, подчёркивает Life.ru.

