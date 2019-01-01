В Мьянме рухнул пассажирский самолет
Самолет авиакомпании Biman Bangladesh Airlines рухнул в международном аэропорту Мьянмы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на местные СМИ. В настоящий момент данных о пострадавших и погибших нет. Также пока не известны и другие подробности ЧП. Сообщается лишь о том, что на борту находились 33 человека.
Из публикаций, которые появляются в социальных сетях, следует, что самолет выкатился за пределы взлетной полосы. На корпусе воздушного судна образовалась огромная трещина.
В настоящий момент аэропорт закрыт: он не принимает и не отправляет рейсы, подчёркивает Life.ru.
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