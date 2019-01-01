В Мюнхене пропали две россиянки
В Мюнхене пропали две гражданки России. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в посольстве РФ в Германии. Там подчеркнули, что в связи с исчезновением наших соотечественниц возбуждено уголовное дело.
Других подробностей происшествия не сообщается. Известно лишь, что женщины пропали 13 июлю. Имена исчезнувших россиянок — Мария и Татьяна Г.
Между тем, на прошлой неделе в СМИ появились сообщения о том, что в Польше ищут пятилетнего российского мальчика Давида Жуковского. Он пропал после того, как его из местного поселения забрал отец. Позднее тело мужчины было обнаружено на железнодорожном переезде, а местонахождение ребёнка до сих пор остаётся неизвестным.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Путин назвал способ решения конфликта в Донбассе
- Двери «НАШЕСТВИЯ-2019» официально открыты
- Госдума ужесточила наказание за подделку документов
- Путин вновь приедет в пострадавшую от наводнения Иркутскую область
- Минздрав отказался от цели снизить число курильщиков к 2035 году