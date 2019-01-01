В Мюнхене пропали две россиянки

В Мюнхене пропали две гражданки России. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в посольстве РФ в Германии. Там подчеркнули, что в связи с исчезновением наших соотечественниц возбуждено уголовное дело.

Других подробностей происшествия не сообщается. Известно лишь, что женщины пропали 13 июлю. Имена исчезнувших россиянок — Мария и Татьяна Г.

Между тем, на прошлой неделе в СМИ появились сообщения о том, что в Польше ищут пятилетнего российского мальчика Давида Жуковского. Он пропал после того, как его из местного поселения забрал отец. Позднее тело мужчины было обнаружено на железнодорожном переезде, а местонахождение ребёнка до сих пор остаётся неизвестным.

