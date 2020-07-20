В Москве жестоко убили 90-летнего доцента ВГИК

Доцент Всероссийского института кинематографии Ида Шур найдена мёртвой в своей квартире на Кутузовском проспекте, пишет «Московский комсомолец». На теле 90-летней женщины – множественные колото-резаные ножевые ранения.

Как отмечается в материале, Шур жила в престижном доме, поэтому не исключена версия убийства с целью завладения жилплощадью.

Ида Шур закончила консерваторию имени Чайковского, с 1958 года преподавала во ВГИКе. Она является автором учебных программ по истории и теории музыкального искусства.

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