В Москве жестоко убили 90-летнего доцента ВГИК
Доцент Всероссийского института кинематографии Ида Шур найдена мёртвой в своей квартире на Кутузовском проспекте, пишет «Московский комсомолец». На теле 90-летней женщины – множественные колото-резаные ножевые ранения.
Как отмечается в материале, Шур жила в престижном доме, поэтому не исключена версия убийства с целью завладения жилплощадью.
Ида Шур закончила консерваторию имени Чайковского, с 1958 года преподавала во ВГИКе. Она является автором учебных программ по истории и теории музыкального искусства.
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