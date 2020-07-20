В Москве жестоко убили 90-летнего доцента ВГИК

Власти Москвы окажут помощь семье погибшей в ДТП с автобусом на юго-востоке столицы Число обращений за пособиями по безработице в Москве сократилось почти на 90% Столичные стационары, вернувшиеся к плановому приему пациентов, уже провели 7 тысяч операций Загранпаспорт для детей до 14 лет в уникальном формате можно оформить во флагманском офисе «Мои Документы» ЮАО Четыре станции Сокольнической линии возобновили работу