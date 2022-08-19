В Москве задержан известный нарколог Евгений Брюн
В Москве задержан главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн. По данным СМИ, вместе с врачом сотрудниками МВД задержан также вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев.
Сообщается, что обоих подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. В частности, как пишут информационные агентства со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, Брюн проходит подозреваемым по делу о мошенничестве с закупками тестов и реагентов для определения наркозависимости. Речь может идти о мошенничестве в особо крупном размере при закупках для госучреждений по завышенным ценам через аффилированные компании.
Как уточняют СМИ, сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями МВД уже провели ряд следственных мероприятий в Московском научно-практический центре наркологии, который возглавляет Брюн. На данный момент оба специалиста еще не арестованы.
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