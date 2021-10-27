В Москве задержали подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова
В Москве задержали подозреваемого в убийстве банкира Михаила Яхонтова, его жены и сына. Об этом написал Telegram-канал «112».
Отмечается, что задержанный является, предположительно, бывшим бизнес-партнером погибшего. Роль задержанного в убийстве уточняется.
Ранее следователи сообщали, что установили личность предполагаемого ззлоумышленника. Были начаты следственные действия по поиску автомобиля Solaris белого цвета, на котором могли передвигаться убийцы трех человек. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц».
СМИ ранее передавали, что убийство могло быть связано с финансовыми махинациями, предпринятыми Яхонтовым в 2016 году.
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