В Москве в ДТП попали пять автомобилей
Пять автомобилей столкнулись в районе дома №2 по Варшавскому шоссе в районе дома №2, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Одна из машин задела велосипедиста. Пострадавших в автомобилях нет. Пострадавший велосипедист с незначительными травмами госпитализирован.
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