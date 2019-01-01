Происшествия

В Москве в ДТП попали пять автомобилей

28 мая21:25

Пять автомобилей столкнулись в районе дома №2 по Варшавскому шоссе в районе дома №2, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

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Одна из машин задела велосипедиста. Пострадавших в автомобилях нет. Пострадавший велосипедист с незначительными травмами госпитализирован.

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ТЕГИ:ДТП