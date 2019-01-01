В Москве в ДТП попали пять автомобилей

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Мировые автоконцерны жалуются ФСБ России на судебные мошенничества в Краснодарском краеСуды региона взыскивают с производителей стоимость автомобилей в несколько раз выше первоначальнойУщерб от аферы – сотни миллионов рублей«Золотая судья», фермерские земли, дела «банды цапков» и другие судебные аномалии

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