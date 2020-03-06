В Москве устраняют последствия слива керосина от объекта Минобороны

В Москве продолжаются работы по устранению последствий попадания керосина с территории аэропорта «Остафьево» в пруд вблизи деревни Язово. Слив керосина произошел в понедельник, 2 марта, из цистерны объекта Министерства обороны РФ. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Там отметили, что информация о происшествии поступила на горячую линию департамента. На место выехали специалисты. На данный момент городские службы принимают все необходимые меры для устранения последствий аварии и предотвращения экологического ущерба.

Слив остановлен, локализовано также распространение керосина по водным объектам. А пресс-службе сообщили, что для нейтрализации и поглощения керосина на поверхности водоема распылен сорбент, также установлены боновые заграждения.

Все предпринятые меры, по данным экологов, привели к снижению уровня загрязнения в пруду вблизи деревни Язово в 23 раза.

Отмечается, что в реке Цыганка уровень загрязнения упал практически до обычных показателей. В реки Сосенка и Десна керосин не попал. Угрозы проникновения нефтепродуктов в грунтовые воды нет. Специалисты проверили это путем взятия проб воды в колодце, роднике и артезианской скважине.

