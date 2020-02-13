В Москве трое обвиняемых разгромили изолятор

Настоящий погром учинили трое обвиняемых в одном из московских изоляторов временного содержания. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на сообщение столичного главка МВД.

Отмечается, что бузотёры вели себя крайне агрессивно. В частности, они ругались матом, в том числе по адресу полицейских, а также крушили обстановку в камере, нанеся тем самым вред казённому имуществу.

Причём, как подчеркнул представитель столичной полиции, на требования сотрудников ИВС прекратить беспредел, обвиняемые не реагировали. В итоге правоохранители всё-таки сумели успокоить распоясавшихся арестантов, отмечает Газета.ру.

