В Москве снова затопило торговый центр «Времена года»
20 сентября 202313:09
В Москве эвакуируют торговый центр «Времена года», где, по данным Telegram-канала SHOT, произошел очередной прорыв трубы. В итоге несколько магазинов оказались подтоплены.
Ранее в июле из-за прорыва трубы с кипятком в этом же торговом центре погибли четыре человека, еще 11 пострадали.
Позднее главный инженер проблемного торгового центра не признал вину в гибели людей в кипятке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru