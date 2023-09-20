В Москве снова затопило торговый центр «Времена года»

В Москве эвакуируют торговый центр «Времена года», где, по данным Telegram-канала SHOT, произошел очередной прорыв трубы. В итоге несколько магазинов оказались подтоплены.

Ранее в июле из-за прорыва трубы с кипятком в этом же торговом центре погибли четыре человека, еще 11 пострадали.

Позднее главный инженер проблемного торгового центра не признал вину в гибели людей в кипятке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

