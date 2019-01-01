Происшествия
Помимо автомашин горят четыре бытовки и одноэтажное производственное здание на общей площади 100 квадратных метров, сообщает РИА «Новости».
В Москве сгорели несколько автомобилей
25 апреля00:38
Несколько автомобилей горят на площади 100 квадратных метров на Алтуфьевском шоссе, 27а, в Москве
Помимо автомашин горят четыре бытовки и одноэтажное производственное здание на общей площади 100 квадратных метров, сообщает РИА «Новости».
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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Пожар