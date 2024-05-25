В Москве на внешней стороне 17-го км МКАД загорелся автомобиль
Автомобиль загорелся на внешней стороне 17-го км МКАД в Москве, движение затруднено. Об этом сообщил городской департамент транспорта.
Инцидент произошел в районе съезда №13. Авто, столкнувшись с ограждениями дорожных работ, перевернулся на крышу и загорелся.
«На месте работают оперативные службы... Для движения недоступны три полосы из пяти», — указано в сообщении в Telegram-канале Дептранса.
Обстоятельства ЧП и данные о пострадавших уточняются.
Ранее на внутренней стороне 3-го км МКАД столкнулись четыре авто, пострадал один человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru