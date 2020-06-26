В Москве на проспекте Вернадского сгорел автомобиль
26 июня 202021:32
В Москве на проспекте Вернадского сгорел легковой автомобиль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное управление МЧС.
По данным агентства, в результате инцидента никто не пострадал. Причина произошедшего не уточняется.
Отмечается, что легковой автомобиль находился вблизи дома 101, корпус 3.
Происшествие вызвало трудности в движении на дороге, остаются перекрытыми две полосы дороги.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru