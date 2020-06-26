В Москве на проспекте Вернадского сгорел автомобиль

В Москве на проспекте Вернадского сгорел легковой автомобиль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное управление МЧС.

По данным агентства, в результате инцидента никто не пострадал. Причина произошедшего не уточняется.

Отмечается, что легковой автомобиль находился вблизи дома 101, корпус 3.

Происшествие вызвало трудности в движении на дороге, остаются перекрытыми две полосы дороги.



