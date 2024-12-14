В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись несколько автомобилей
Несколько автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы.
«На месте работают оперативные службы... Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — подчеркнули в ведомстве.
По данным Дептранса, из-за ДТП движение в сторону области ограничили.
Как сообщают СМИ, на Кутузовском проспекте столкнулись пять машин, один человек пострадал.
Ранее на Ленинградском проспекте в Москве авто сбило насмерть 51-летнего главу департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки Олега Чурилова, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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