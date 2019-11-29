В Москве избили звезду сериала «Солдаты»

На актёра театра и кино Вячеслава Гришечкина, известного по сериалу «Солдаты», было совершено нападение, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошёл дома у артиста на улице Миклухо-Маклая, отмечают «Дни.ру». К нему в гости зашёл знакомый, в ходе беседы у мужчин случился конфликт. Позже Гришечкин обратился в полицию с заявлением, в больнице ему диагностировали травму головы, но от госпитализации он отказался, пишет Ura.ru.

Добавим, что предположительно на артиста напал его знакомый 24-летний студент. Он покинул место происшествия до прибытия правоохранителей, пишут Argumenti.ru.

