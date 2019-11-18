В Москве ищут пропавшую журналистку

В столице ищут редактора агентства «Интерфакс» Маргариту Игнатову. Как сообщает Life.ru, утром в минувшее воскресенье, 17 ноября, девушка отправилась в церковь и исчезла. Источник подчёркивает, что она не взяла с собой ни деньги, ни документы, ни телефон. Мать пропавшей Маргариты Ивановой рассказала представителям правоохранительных органов, что её дочь посещала храмы нечасто и, как правило, много времени там не проводила.

Тревогу родные начали бить после того, как Маргарита не вернулась домой. Местонахождение пропавшей девушки до сих пор не известно.