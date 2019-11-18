В Москве ищут пропавшую журналистку
В столице ищут редактора агентства «Интерфакс» Маргариту Игнатову. Как сообщает Life.ru, утром в минувшее воскресенье, 17 ноября, девушка отправилась в церковь и исчезла. Источник подчёркивает, что она не взяла с собой ни деньги, ни документы, ни телефон. Мать пропавшей Маргариты Ивановой рассказала представителям правоохранительных органов, что её дочь посещала храмы нечасто и, как правило, много времени там не проводила.
Тревогу родные начали бить после того, как Маргарита не вернулась домой. Местонахождение пропавшей девушки до сих пор не известно.
Ранее НСН писала, что в Москве 14 ноября пропала советская актриса, мать актера Александра Носика Мария Стерникова. Актриса живет на Зоологической улице. По некоторым данным, пропала она возле станции метро «Баррикадная».
Носик подчеркнул, что действительно ищет свою мать. Актёр пытается максимально распространить информацию о ее пропаже. Это уже не первый подобный случай. В начале октября 2017 года сын актрисы рассказал, что Стерникова вышла из храма при Детской Филатовской больнице возле ее дома. Около 14:00 она покинула церковь, но домой не пришла. Тогда актриса нашлась.
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