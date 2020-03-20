В Москве горит общежитие вуза
20 марта 202023:36
В Москве произошел пожар в одном из общежитий Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Общежитие университета находится в северной части Москвы, на улице Панфилова 18. По данным агентства, пожару присвоили второй повышенный номе сложности.
Информацию о пострадавших пока нет.
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