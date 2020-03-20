В Москве горит общежитие вуза

В Москве произошел пожар в одном из общежитий Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Общежитие университета находится в северной части Москвы, на улице Панфилова 18. По данным агентства, пожару присвоили второй повышенный номе сложности.

Информацию о пострадавших пока нет.

