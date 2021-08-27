В Москве девушка погибла при опрокидывании мопеда

В Москве 17-летняя девушка погибли при опрокидывании мопеда, за рулем которого находился несовершеннолетний молодой человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичную полицию.

Несчастный случай произошел на Рябиновой улице в ТиНАО. Девушка скончалась от полученных травм в результате ДТП. Сам водитель не пострадал.

Согласно данным ГИБДД, юноша не имеет права на управления транспортом. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

