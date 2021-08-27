В Москве девушка погибла при опрокидывании мопеда
27 августа 202119:34
В Москве 17-летняя девушка погибли при опрокидывании мопеда, за рулем которого находился несовершеннолетний молодой человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичную полицию.
Несчастный случай произошел на Рябиновой улице в ТиНАО. Девушка скончалась от полученных травм в результате ДТП. Сам водитель не пострадал.
Согласно данным ГИБДД, юноша не имеет права на управления транспортом. Устанавливаются обстоятельства случившегося.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru