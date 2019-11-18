В Москве автомобиль врезался в здание, два человека погибли
18 ноября 201921:15
На севере Москвы произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГАИ.
Дорожный инцидент произошел на улице Пасечная. Машина врезалась в одноэтажное здание. Оба, находившихся в машине пассажира, погибли.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства аварии.
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ФОТО: depositphotos.com
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