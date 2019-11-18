В Москве автомобиль врезался в здание, два человека погибли

На севере Москвы произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГАИ.

Дорожный инцидент произошел на улице Пасечная. Машина врезалась в одноэтажное здание. Оба, находившихся в машине пассажира, погибли.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства аварии.

