В Москве автомобиль врезался в здание, два человека погибли

18 ноября 201921:15

На севере Москвы произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГАИ.

Дорожный инцидент произошел на улице Пасечная. Машина врезалась в одноэтажное здание. Оба, находившихся в машине пассажира, погибли.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства аварии.

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ФОТО: depositphotos.com
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