В московском цирке объяснили гибель человека от лап медведя

Работник Большого Московского цирка на проспекте Вернадского, убитый медведем, самовольно проник в вольер к хищнику, хотя не обладал таким правом. Погибший нарушил технику безопасности, информирует администрация на сайте учреждения. Обстоятельства трагедии подтверждены видеозаписями с камер наблюдения.

По информации дирекции, погибший человек – Валентин Булич, 1991 года рождения – трудоустроился в цирке в феврале текущего года. Он выполнял обязанности по уходу за животными и имел определённый опыт взаимодействия с ними.

ЧП случилось в понедельник, 5 октября, когда у артистов цирка выходной день. Мужчина зашёл внутрь клетки без видимых на то причин и закрылся изнутри на два замка. Подоспевшие сотрудники предпринимали безуспешные попытки спасти несчастного. Пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии, и он вскоре умер.

Большой Московский цирк выразил соболезнования родным и близким погибшего. Проверку по факту гибели человека проводит сотрудники Следственного комитета и МВД.

