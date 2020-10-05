В московском цирке объяснили гибель человека от лап медведя
Работник Большого Московского цирка на проспекте Вернадского, убитый медведем, самовольно проник в вольер к хищнику, хотя не обладал таким правом. Погибший нарушил технику безопасности, информирует администрация на сайте учреждения. Обстоятельства трагедии подтверждены видеозаписями с камер наблюдения.
По информации дирекции, погибший человек – Валентин Булич, 1991 года рождения – трудоустроился в цирке в феврале текущего года. Он выполнял обязанности по уходу за животными и имел определённый опыт взаимодействия с ними.
ЧП случилось в понедельник, 5 октября, когда у артистов цирка выходной день. Мужчина зашёл внутрь клетки без видимых на то причин и закрылся изнутри на два замка. Подоспевшие сотрудники предпринимали безуспешные попытки спасти несчастного. Пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии, и он вскоре умер.
Большой Московский цирк выразил соболезнования родным и близким погибшего. Проверку по факту гибели человека проводит сотрудники Следственного комитета и МВД.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+10 888 / сут.
Умерли
21 475+117 / сут.
Выздоровели
982 тыс.+3 181 / сут.
- Более 120 человек, десятки силовиков пострадали при протестах в Бишкеке
- Более 500 армянок поехали воевать в Нагорный Карабах
- Умерла старейшая режиссёр телевизионных фильмов
- ООН: В Карабахе погибли более 40 мирных жителей
- Животных во Франции запретят держать в цирках и дельфинариях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru