В Манчестере неизвестный устроил поножовщину в торговом центре
11 октября 201915:36
Неизвестный напал с ножом на посетителей торгового центра в Манчестере, сообщает BBC News.
Число пострадавших на данный момент уточняется. Некоторые источники утверждают, что ножевые ранения получили по меньшей мере четверо, в Скотленд-Ярд заявляют о нескольких пострадавших.
Нападавший задержан полицией, его имя не раскрывается. Здание торгового центра было эвакуировано. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента и призывают местных жителей не приближаться к месту происшествия.
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