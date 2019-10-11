В Манчестере неизвестный устроил поножовщину в торговом центре

Неизвестный напал с ножом на посетителей торгового центра в Манчестере, сообщает BBC News.

Число пострадавших на данный момент уточняется. Некоторые источники утверждают, что ножевые ранения получили по меньшей мере четверо, в Скотленд-Ярд заявляют о нескольких пострадавших.

Нападавший задержан полицией, его имя не раскрывается. Здание торгового центра было эвакуировано. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента и призывают местных жителей не приближаться к месту происшествия.



