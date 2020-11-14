В квартире обнаружили тело погибшего преподавателя СПбГУ и пистолет
Тело преподавателя СПбГУ обнаружили в его квартире в Санкт-Петербурге. Около него находился пистолет ТТ, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Тело преподавателя СПбГУ, рядом с которым обнаружили пистолет ТТ, найдено в квартире на 2-м Муринском проспекте в Петербурге. Его обнаружила супруга мужчины, которая вернулась с прогулки с собакой», - поясняет собеседник агентства.
Около тела обнаружили также гильзу и две предсмертные записки. На пистолете был спилен номер. Выяснилось, что профессор вуза страдал онкологическим заболеванием.
Правоохранители ведут проверку обстоятельств происшествия.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,9 млн+22 702 / сут.
Умерли
32 834+391 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+18 626 / сут.
- Прощание с Джигарханяном состоится в открытом формате
- В квартире обнаружили тело погибшего преподавателя СПбГУ и пистолет
- Дмитрий Хрусталев попал в больницу
- Экс-главу СНБ Армении подозревают в подготовке покушения на Пашиняна
- Глава ВЦИОМ заявил об обострении социального неравенства на фоне COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru