В квартире обнаружили тело погибшего преподавателя СПбГУ и пистолет

Тело преподавателя СПбГУ обнаружили в его квартире в Санкт-Петербурге. Около него находился пистолет ТТ, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Тело преподавателя СПбГУ, рядом с которым обнаружили пистолет ТТ, найдено в квартире на 2-м Муринском проспекте в Петербурге. Его обнаружила супруга мужчины, которая вернулась с прогулки с собакой», - поясняет собеседник агентства.

Около тела обнаружили также гильзу и две предсмертные записки. На пистолете был спилен номер. Выяснилось, что профессор вуза страдал онкологическим заболеванием.

Правоохранители ведут проверку обстоятельств происшествия.

