В Кузбассе школьник на уроке ранил ножом одноклассника

Школьник нанес ножевое ранение однокласснику, с которым конфликтовал, в городе Юрга Кемеровской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

О происшествии стало известно в ходе мониторинга соцсетей. Инцидент произошел во время урока. По данным из открытых источников, подростки конфликтовали длительное время, пострадавший неоднократно получал угрозы. Администрация школы и подразделение по делам несовершеннолетних не предпринимали необходимых мер, а также попытались скрыть инцидент.

Как отметили в СК, по факту ЧП правоохранители организовали доследственную проверку, по итогам которой приняли решение о возбуждении уголовного дела о халатности.

Сотрудники СК устанавливают все обстоятельства и условия, способствовавшие инциденту.

Ранее в одной из школ Нижнего Новгорода ученик восьмого класса ударил ножом двух одноклассников. Нападавшего задержали. Известно, что подросток сталкивался с травлей со стороны учащихся и учителей, пишет 360.ru.

