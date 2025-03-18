В Кузбассе школьник на уроке ранил ножом одноклассника
Школьник нанес ножевое ранение однокласснику, с которым конфликтовал, в городе Юрга Кемеровской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
О происшествии стало известно в ходе мониторинга соцсетей. Инцидент произошел во время урока. По данным из открытых источников, подростки конфликтовали длительное время, пострадавший неоднократно получал угрозы. Администрация школы и подразделение по делам несовершеннолетних не предпринимали необходимых мер, а также попытались скрыть инцидент.
Как отметили в СК, по факту ЧП правоохранители организовали доследственную проверку, по итогам которой приняли решение о возбуждении уголовного дела о халатности.
Сотрудники СК устанавливают все обстоятельства и условия, способствовавшие инциденту.
Ранее в одной из школ Нижнего Новгорода ученик восьмого класса ударил ножом двух одноклассников. Нападавшего задержали. Известно, что подросток сталкивался с травлей со стороны учащихся и учителей, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru