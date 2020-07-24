В Крыму во время прогулки пропал трехлетний мальчик

В Симферопольском районе Крыма полиция ищет пропавшего во время прогулки трехлетнего мальчика. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в полицию обратились родители мальчика. Согласно данным управления СК РФ, ребенок гулял вместе с сестрой, через некоторое время она его потеряла.

В настоящее время полиция занимается поиском ребенка. Возбуждено уголовное дело.

