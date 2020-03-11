В Красноярском крае возобновили поиски людей после прорыва дамб

Спасатели возобновили поиски пропавших без вести людей после прорыва дамб золотодобывающей артели на юге Красноярского края в районе реке Сейба. В поисковой операции задействованы водолазы, сообщает РЕН ТВ. Они пробудут на месте до 15 марта. На данный момент водолазы обследовали один участок реки, но ничего не нашли.

ЧП случилось в ночь на 19 октября 2019 года в районе населенного пункта Щетинкино. После того как были прорваны пять технологических дамб, хлынувшие потоки воды снесли временные общежития-вагончики, где жили рабочие. Жертвами происшествия стали 17 человек, 28 пострадали, трое найдены не были, они числятся пропавшими без вести, пишет life.ru.

Следователи выяснили, что дамбы были построены незаконно. Причиной трагедии стало нарушение при проведении работ.

