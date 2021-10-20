В Краснодарском крае проверят информацию о смерти ребёнка из-за отказа скорой приехать
20 октября 202117:50
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20 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru