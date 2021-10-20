В Краснодарском крае проверят информацию о смерти ребёнка из-за отказа скорой приехать

В столице за сутки выявлено 5 847 новых случаев заражения коронавирусом Продлен срок бесплатного лекарственного обеспечения москвичей с сердечно-сосудистыми заболеваниями Мэр Собянин подписал закон о внесении столичных предпринимателей в Единый реестр субъектов малого и среднего бизнеса В Москве с 2014 года заменили 80% трамваев на новые низкопольные