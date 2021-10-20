В Краснодарском крае проверят информацию о смерти ребёнка из-за отказа скорой приехать

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:ДетиСмертьКраснодарский КрайПроверкаСледственный Комитет Рф
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры