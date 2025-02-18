В Комсомольске-на-Амуре загорелась городская больница

Пожар произошел в отделении травматологии городской больницы Комсомольска-на-Амуре. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

По данным ведомства, в отделении зафиксировали задымление.

«Очаг находился в бытовом помещении на третьем этаже на площади около 15 квадратов. Пламя быстро ликвидировали», — подчеркнули в МЧС.

Персонал больницы организовал эвакуацию людей. Из опасной зоны вывели восемь человек. Данных о пострадавших нет.

Ранее в Салехарде три человека пострадали при пожаре в доме, напоминает Ura.ru.

