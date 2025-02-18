В Комсомольске-на-Амуре загорелась городская больница
18 февраля 202507:58
Пожар произошел в отделении травматологии городской больницы Комсомольска-на-Амуре. Об этом сообщило региональное управление МЧС.
По данным ведомства, в отделении зафиксировали задымление.
«Очаг находился в бытовом помещении на третьем этаже на площади около 15 квадратов. Пламя быстро ликвидировали», — подчеркнули в МЧС.
Персонал больницы организовал эвакуацию людей. Из опасной зоны вывели восемь человек. Данных о пострадавших нет.
Ранее в Салехарде три человека пострадали при пожаре в доме, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru