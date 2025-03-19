В Комсомольске-на-Амуре шесть пожарных получили травмы при тушении возгорания
Шесть пожарных пострадали при тушении возгорания в гараже в Комсомольске-на-Амуре, специалисты получили травмы из-за взрыва паров бензина. Об этом сообщает прокуратура Хабаровского края.
По данным ведомства, ЧП произошло 19 марта в утреннее время на территории автокооператива «Комплектатор».
«Во время тушения произошел хлопок паров бензина, в результате которого получили ожоги хозяин гаража, а также шесть пожарных», - говорится в сообщении.
Пострадавшим оказали медицинскую помощь, возгорание ликвидировали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru