В Комсомольске-на-Амуре шесть пожарных получили травмы при тушении возгорания

Шесть пожарных пострадали при тушении возгорания в гараже в Комсомольске-на-Амуре, специалисты получили травмы из-за взрыва паров бензина. Об этом сообщает прокуратура Хабаровского края.

По данным ведомства, ЧП произошло 19 марта в утреннее время на территории автокооператива «Комплектатор».

«Во время тушения произошел хлопок паров бензина, в результате которого получили ожоги хозяин гаража, а также шесть пожарных», - говорится в сообщении.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь, возгорание ликвидировали.

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