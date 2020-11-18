В Коммунарке устранили последствия разгерметизации кислородной линии

На территории городской клинической больницы № 40 в Коммунарке завершились работы по устранению последствий разгерметизации трубопровода с кислородом, сообщает департамент здравоохранения Москвы.

Ранее сообщалось, что в ковидном госпитале в Коммунарке произошёл разрыв трубы с кислородом. Кислородная линия разгерметизировалась во время пусконаладочных работ.

Корпус, в котором произошел инцидент, ещё не сдан в эксплуатацию, и пациентов в этом блоке не было. В результате происшествия никто не пострадал. Пациентов госпиталя перевели в соседние здания, не связанные с блоком.

