В Коммунарке устранили последствия разгерметизации кислородной линии
На территории городской клинической больницы № 40 в Коммунарке завершились работы по устранению последствий разгерметизации трубопровода с кислородом, сообщает департамент здравоохранения Москвы.
Ранее сообщалось, что в ковидном госпитале в Коммунарке произошёл разрыв трубы с кислородом. Кислородная линия разгерметизировалась во время пусконаладочных работ.
Корпус, в котором произошел инцидент, ещё не сдан в эксплуатацию, и пациентов в этом блоке не было. В результате происшествия никто не пострадал. Пациентов госпиталя перевели в соседние здания, не связанные с блоком.
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