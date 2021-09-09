В Ижевске задержали подозреваемого в организации убийств через даркнет
Следователи задержали жителя Ижевска, подозреваемого в организации тяжких преступлений, в том числе убийств, на одной из площадок в даркнете. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Правоохранители вышли на задержанного, расследуя уголовное дело об убийстве в 2020 году супругов, проживавших во Владимирской области, и организации убийства жителя Санкт-Петербурга. В результате анализа доказательств следователи установили, что подготовка преступлений проходила на одной из площадок в теневом сегменте сети.
«Владелец данного сайта специализировался на предоставлении заказчикам за плату незаконных услуг. По данным следствия, он причастен к организации убийства двух лиц, приготовлению к убийству, приобретению и передаче оружия и боеприпасов», — отметили в ведомстве.
В настоящее время решается вопрос о представлении задержанному обвинения, а также об избрании ему меры пресечения. Кроме того, следователи проверят подозреваемого на причастность к другим преступлениям.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru