В Италии шесть человек пострадали при взрыве на заводе алюминия
Взрыв прогремел на предприятии по производству алюминия в итальянском городе Больцано, пострадали по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщил телеканал Rai.
По данным СМИ, ЧП произошло в ночь на 21 июня. Причина взрыва неизвестна.
Одного из пострадавших в критическом состоянии доставили в реанимационное отделение больницы в Больцано. Четырех человек, получивших травмы, госпитализировали в ожоговые центры в итальянских Милане и Вероне, а также в немецком Мурнау.
Ранее в Чехии на военном полигоне взорвались неустановленные боеприпасы, напоминает «Свободная пресса». По данным СМИ, пострадали девять человек.
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