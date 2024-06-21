В Италии шесть человек пострадали при взрыве на заводе алюминия

Взрыв прогремел на предприятии по производству алюминия в итальянском городе Больцано, пострадали по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщил телеканал Rai.

По данным СМИ, ЧП произошло в ночь на 21 июня. Причина взрыва неизвестна.

Одного из пострадавших в критическом состоянии доставили в реанимационное отделение больницы в Больцано. Четырех человек, получивших травмы, госпитализировали в ожоговые центры в итальянских Милане и Вероне, а также в немецком Мурнау.

Ранее в Чехии на военном полигоне взорвались неустановленные боеприпасы, напоминает «Свободная пресса». По данным СМИ, пострадали девять человек.

