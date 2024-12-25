В Ингушетии упал беспилотник
Беспилотник самолетного типа рухнул на территории города Малгобек в Ингушетии. Об этом сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов.
Инцидент произошел утром 25 декабря.
«Жертв среди людей и разрушений объектов не имеется. На месте... работают правоохранительные органы и оперативные службы», — написал Калиматов в Telegram-канале.
Специалисты выясняют обстоятельства ЧП и проверяют цели и задачи запуска БПЛА на территорию региона.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 25 декабря средства ПВО уничтожили 59 беспилотников ВСУ над пятью регионами и Азовским морем, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru