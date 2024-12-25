В Ингушетии упал беспилотник

Беспилотник самолетного типа рухнул на территории города Малгобек в Ингушетии. Об этом сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Инцидент произошел утром 25 декабря.

«Жертв среди людей и разрушений объектов не имеется. На месте... работают правоохранительные органы и оперативные службы», — написал Калиматов в Telegram-канале.

Специалисты выясняют обстоятельства ЧП и проверяют цели и задачи запуска БПЛА на территорию региона.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 25 декабря средства ПВО уничтожили 59 беспилотников ВСУ над пятью регионами и Азовским морем, напоминает 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ИнгушетияБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры