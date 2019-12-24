В Йемене при обстреле рынка погибли 17 человек

Саудовская армия обстреляла рынок в провинции Саада в Йемене, в результате чего погибли 17 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира".

Среди погибших пять граждан Йемена и двенадцать африканских мигрантов.

Конфликт между мятежниками-хуситами (движение «Ансар Алла») и правительством идет с 2014 года. С 2015 года на стороне правительства выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.



