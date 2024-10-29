В Гудермесе беспилотник атаковал территорию Российского университета спецназа
Беспилотник атаковал здание на территории Российского университета спецназа в Гудермесе. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Сегодня в 6:30... в результате беспилотной атаки с воздуха возгорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа», — написал руководитель республики в своем Telegram-канале.
Возникший пожар был потушен, никто не пострадал. Все службы РУС работают штатно.
Кадыров добавил, что следственные органы расследуют инцидент и устанавливают причастных к преступлению.
Ранее Минобороны сообщило, что в течение ночи над Белгородской, Брянской, Курской областями и над акваторией Черного моря уничтожили семь беспилотников ВСУ, напоминает «Свободная пресса».
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