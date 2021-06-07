В Екатеринбурге обнаружено тело сотрудника полиции
В Екатеринбурге обнаружено тело сотрудника полиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ГУМВД по Свердловской области Валерия Горелых.
По данным агентства, тело было обнаружено возле строительного гипермаркета по адресу Базовый переулок, 45. Возле него была найдена предсмертная записка.
Отмечается, что здесь проводил дежурство наряд патрульно-постовой службы. Погибший, по информации местных СМИ, перед смертью сообщил своему коллеге, что отойдет и вскоре вернется.
Затем оставшийся сотрудник полиции услышал выстрел. По предварительной информации, погибший был игроманом, у него остался большой долг.
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