В ДТП в Свердловской области пострадали семь человек

Семь человек пострадали в результате аварии на трассе Нижняя Салда - Алапаевск. Об этом сообщила Госавтоинспекция Свердловской области.

Инцидент произошел на 79-м километре дороги. Предварительно, водитель Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Fiat.

«Пострадали семь человек, включая двух детей... Четыре взрослых участника происшествия находятся в реанимационном отделении», - сообщили правоохранители.

Как уточнил Минздрав региона, двое пострадавших взрослых и один ребенок в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в Ставропольском крае в результате ДТП на трассе Курская — Горнозаводское погибли два человека, еще два пострадали, пишет «Свободная пресса».

