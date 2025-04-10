В ДТП в Свердловской области пострадали семь человек
Семь человек пострадали в результате аварии на трассе Нижняя Салда - Алапаевск. Об этом сообщила Госавтоинспекция Свердловской области.
Инцидент произошел на 79-м километре дороги. Предварительно, водитель Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Fiat.
«Пострадали семь человек, включая двух детей... Четыре взрослых участника происшествия находятся в реанимационном отделении», - сообщили правоохранители.
Как уточнил Минздрав региона, двое пострадавших взрослых и один ребенок в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней степени тяжести.
Ранее в Ставропольском крае в результате ДТП на трассе Курская — Горнозаводское погибли два человека, еще два пострадали, пишет «Свободная пресса».
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