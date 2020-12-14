В Чувашии задержали членов похитившей более 20 млн рублей хакерской группировки
Чувашские полицейские задержали хакеров, более чем за 5 лет похитивших с банковских карт россиян более 20 миллионов рублей. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на компанию по кибербезопасности BI.ZONE.
По данным BI.ZONE, группировка хакеров похищала средства с карт российских банков с помощью вредоносного ПО FakeToken. Программа заражала мобильные устройства на базе системы Android, похищала данные банковских карт и перехватывала СМС-оповещения от банков, переводя их на сервер злоумышленников. Используя эту информацию, хакеры переводили средства с банковских и мобильных счетов граждан.
Сотрудники отдела «К» Бюро специальных технических мероприятий МВД Чувашии сообщили, что за последние пять месяцев злоумышленникам удалось получить данные по меньшей мере 2500 банковских карт и получить доступ к 5000 устройств.
Правоохранители задержали предполагаемых организатора и двоих участников хакерской группировки. Они дали признательные показания, рассказав, что с 2015 года похищали средства с карт, обналичивали их с помощью различных сервисов и переводили в криптовалюту. Лидер группировки находится под стражей, участники — под подпиской о невыезде.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,7 млн+27 328 / сут.
Умерли
47 391+450 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+18 562 / сут.
- В Одинцове загорелся склад с макулатурой
- Трамп сообщил о первой прививке от COVID-19, сделанной в США
- В Чувашии задержали членов похитившей более 20 млн рублей хакерской группировки
- Двух россиян приговорили к тюремному заключению за драку на Евро-2016 во Франции
- В гражданский оборот поступило около 320 тысяч доз вакцины «Спутник V»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru