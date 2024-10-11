В Челябинской области столкнулись два грузовых поезда

Два грузовых поезда столкнулись в Челябинской области. Об этом сообщает Южно-Уральская железная дорога.

«На станции Челябинск-Южный в результате соударения двух грузовых поездов произошел сход трех порожних платформ и одной платформы с грузом», — отметили в организации.

По предварительным данным, пострадал один из сотрудников локомотивных бригад, пишет 360.ru. Ему оказывают необходимую медпомощь. К месту инцидента направили восстановительный поезд.

Отмечается, что происшествие не повлияло на движение пассажирских поездов.

