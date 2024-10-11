В Челябинской области столкнулись два грузовых поезда
11 октября 202407:59
Два грузовых поезда столкнулись в Челябинской области. Об этом сообщает Южно-Уральская железная дорога.
«На станции Челябинск-Южный в результате соударения двух грузовых поездов произошел сход трех порожних платформ и одной платформы с грузом», — отметили в организации.
По предварительным данным, пострадал один из сотрудников локомотивных бригад, пишет 360.ru. Ему оказывают необходимую медпомощь. К месту инцидента направили восстановительный поезд.
Отмечается, что происшествие не повлияло на движение пассажирских поездов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВС России нанесли удар БПЛА по командному пункту ВСУ, пока те снимали TikTok
- Марочко: Российские войска вышли на границу ЛНР
- Над территорией России уничтожили десять украинских БПЛА
- Сийярто жестко осадил журналиста, назвавшего его визит в РФ провокацией
- В Челябинской области столкнулись два грузовых поезда
- Роскачество выдало первый в РФ сертификат экологичной бытовой химии
- Телеведущую Лазареву объявили в международный розыск
- Илон Маск представил беспилотное роботакси от Tesla
- Зеленский опять заявил о намерении организовать саммит по Украине в ноябре
- Госдума: Из-за сотовой вышки у дома можно получить компенсацию
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru