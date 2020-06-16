В Челябинской области произошло крупное ДТП с участием фуры

В Челябинской области на горном участке федеральной трассы М-5 "Урал" грузовой автомобиль столкнулся с пятью легковыми машинами. Об этом сообщает Интерфакс.

Как передает агентство, авария произошла на 1649-м километре трассы М-5, которая связывает Москву и Челябинск, в Катав-Ивановском районе. По предварительным данным, 36-летний водитель фуоы рассказал, что у его машины сломалась тормозная система. В настоящий момент трасса в районе происшествия перекрыта. Погибло двое человек, еще семеро получили повреждения.

argumenti.ru выложили видео с места происшествия, снятое очевидцами. На ролике видно, что автомобили, объезжавшие трудный участок дороги, были серьезно повреждены въехавшей них фурой. Управление федеральных дорог передает, что ДТП произошло в 13:20 по местному времени (11:20 по московскому).