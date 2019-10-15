В Челябинске рецидивист застрелил одного и ранил еще двоих мужчин
15 октября 201910:11
В Челябинске мужчина открыл огонь из пистолета по своим оппонентам, в результате один пострадавший скончался, сообщает RT со ссылкой на управление регионального СКР.
Отмечается, что в минувшее воскресенье, 13 октября, были госпитализированы трое мужчин с огнестрельными ранениями, один из них впоследствии умер. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
По данным Ura.ru, расправа произошла вследствие бытового конфликта. Подозреваемым оказался ранее судимый 50-летний мужчина.
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