В Челябинске рецидивист застрелил одного и ранил еще двоих мужчин

В Челябинске мужчина открыл огонь из пистолета по своим оппонентам, в результате один пострадавший скончался, сообщает RT со ссылкой на управление регионального СКР.

Отмечается, что в минувшее воскресенье, 13 октября, были госпитализированы трое мужчин с огнестрельными ранениями, один из них впоследствии умер. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По данным Ura.ru, расправа произошла вследствие бытового конфликта. Подозреваемым оказался ранее судимый 50-летний мужчина.

