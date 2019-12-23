В Чечне произошел пожар на автозаправочной станции
23 декабря 201921:59
Пожар на автозаправочной станции произошел в Чечне в станице Червленая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
Как сообщили агентству, огонь распространился на территории 500 кв. метров. В тушения пожара участвовали 45 человек и 11 единиц техники. В настоящее время огонь ликвидирован.
По данным агентства, загорелись 4 цистерны с бензином. Устанавливаются причины и обстоятельства возгорания.
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