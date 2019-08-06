В больнице Одесской области взорвалась граната, погибли два человека

Инцидент с гранатой, произошедший в районном госпитале Одесской области Украины, унес жизни двух человек. Как сообщает РИА Новости, граната взорвалась в пищеблоке больницы.

По предварительной информации, причиной трагедии мог стать конфликт на бытовой почве между работницей больницы и ее сожителем, который пришел ее навестить. Инцидент квалифицирован по статье "умышленное убийство", пишет агентство.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники следственных органов.

