В больнице Одесской области взорвалась граната, погибли два человека
6 августа23:56
Инцидент с гранатой, произошедший в районном госпитале Одесской области Украины, унес жизни двух человек. Как сообщает РИА Новости, граната взорвалась в пищеблоке больницы.
По предварительной информации, причиной трагедии мог стать конфликт на бытовой почве между работницей больницы и ее сожителем, который пришел ее навестить. Инцидент квалифицирован по статье "умышленное убийство", пишет агентство.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники следственных органов.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Артемий Лебедев покинул Россию из-за политической обстановки
- Квентин Тарантино прогулялся по московскому Кремлю в компании Мединского
- Пушков: Заявление Столтенберга о Крыме доказывает, что США имели планы на полуостров
- В МИД РФ прокомментировали отставку посла Соединенных Штатов в Москве
- Российские знаменитости скорбят по уходу из жизни Аллы Вербер