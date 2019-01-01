В Болгарии трое детей пострадали при взрыве гранаты

Три шестилетних ребенка пострадали от взрыва гранаты полицейских на стадионе города Силистра на северо-востоке Болгарии, передает «Интерфакс».

Полиция демонстрировала захват преступника на стадионе в рамках детской программы «Hello, holiday». Всего на мероприятии находились около 300 детей.

Уточняется, что два мальчика получили ожог стоп, им была оказана помощь на месте. Девочка получила ожог от 10 до 20% тела и была госпитализирована.

Силистра — портовый город на северо-востоке Болгарии. Административный центр одноимённой области и общины. Население города — около 40 тысяч жителей. Расположен на Дунае прямо на границе с Румынией и является последним болгарским населённым пунктом на Дунае.

